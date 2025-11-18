İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, geçen hafta İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili ekiplerinin koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheliyi yakaladıklarını bildirdi.

Öte yandan Yerlikaya, 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktardı.