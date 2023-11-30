İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karadolap Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledikleri bir evi takibe aldı.

İkametten çıkarken yakalanan bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi ise söz konusu evin yakınlarında yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda satışa hazır uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 çelik yelek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 650 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.