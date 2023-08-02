İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından 24-28 Temmuz'da, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Esenyurt ve Sultangazi'de operasyonlar yapan ekipler 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 388 bin 860 uyuşturucu hap ile toplam 56 kilo 560 gramlık çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.