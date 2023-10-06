İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Bayrampaşa'da polisin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında yürüttüğü çalışmada, Kocatepe Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişi durduruldu.

S.K. ve F.E'ye yönelik sorgulamada, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu"ndan daha önce işlem yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin sorgusunda metruk barakada, K.T'den uyuşturucu madde satın aldığı belirlendi.

Barakaya düzenlenen operasyonda, K.T. yakalandı, yapılan aramada 6 adet satışa hazır metamfetamin, 644 gram bonzai, 3,9 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.K. ve F.E, sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılırken K.T. ise tutuklandı.