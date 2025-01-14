İstanbul'da üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi öldü

İstanbul'da viyadük altında yapılan güçlendirme çalışması sırasında üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi hayatını kaybetti.

Eyüpsultan'da Akşemsettin Viyadüğü altında yapılan çalışma sırasında iş makinesinin kovası bir işçinin üzerine düştü.

Şantiyede çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekibi inşaat işçisi Sinan M'nin (23) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Sinan M'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.