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İstanbul'da uzun namlulu silahla defalarca havaya ateş eden kişi tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi minibüs duraklarının bulunduğu iş yerinden aldığı uzun namlulu silahla havaya ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri K.S.'yi gözaltına aldı. Silahına el konulan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 29.11.2024 10:45
  • Giriş: 29.11.2024 10:45
  • Güncelleme: 29.11.2024 10:53
Kaynak: DHA
İstanbul'da uzun namlulu silahla defalarca havaya ateş eden kişi tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi minibüs duraklarının bulunduğu iş yerinden aldığı uzun namlulu silahla havaya ateş etti.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesinde, minibüs duraklarının bulunduğu noktada meydana geldi.

K.S. isimli şüpheli minibüs duraklarının yakınındaki iş yerine girerek içerideki uzun namlulu silahını aldı.

Daha sonra kapı önüne çıkan şüpheli havaya 6-7 el ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine Bayrampaşa Mobil Park ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri K.S.’yi gözaltına aldı; şüphelinin iş yerinde sakladığı silaha da el konuldu.

Şüpheli K.S. karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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