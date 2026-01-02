Giriş / Abone Ol
İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul'da kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından vapur seferleri normale döndü.

Güncel
  • 02.01.2026 09:41
  • Giriş: 02.01.2026 09:41
  • Güncelleme: 02.01.2026 09:48
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul’da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerin yapılamıyordu.

Dün çok sayıda vapur seferi iptal edilmişti.

Kar yağışının etkisi kaybetmesinin ardından vapur seferleri normale döndü.

Bir gün önce şu vapur seferleri iptal edilmişti:

"İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, İstinye-Çubuklu, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş."

