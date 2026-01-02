İstanbul'da vapur seferleri normale döndü
İstanbul'da kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından vapur seferleri normale döndü.
İstanbul’da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerin yapılamıyordu.
Dün çok sayıda vapur seferi iptal edilmişti.
Kar yağışının etkisi kaybetmesinin ardından vapur seferleri normale döndü.
Bir gün önce şu vapur seferleri iptal edilmişti:
"İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, İstinye-Çubuklu, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş."