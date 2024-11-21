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İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

Şehir Hatları, İstanbul'daki elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 21.11.2024 07:42
  • Giriş: 21.11.2024 07:42
  • Güncelleme: 21.11.2024 07:46
Kaynak: AA
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti
Fotoğraf: AA

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.

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