İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti
İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.
Kaynak: AA
İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.
Değerli yolcularımız,— Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) December 19, 2024
Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.
İptal seferler için: https://t.co/lJqtXfLf2y
Bilgilerinize sunarız. pic.twitter.com/imJWeSOHOA