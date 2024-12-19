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İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.

Güncel
  • 19.12.2024 08:18
  • Giriş: 19.12.2024 08:18
  • Güncelleme: 19.12.2024 08:21
Kaynak: AA
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti
Fotoğraf: AA

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

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