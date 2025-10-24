İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları engeli
Metro İstanbul ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle teleferik ve vapur seferlerinde iptal ve değişiklikler olduğunu duyurdu.
İstanbul'daki teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul, X hesabından yaptığı paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.
#MetroDuyuru #TF1 #TF2— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 24, 2025
Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması
18.20 Büyükada-Pendik-Tuzla Seferi
17:10 Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada-Maltepe Seferi
Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."