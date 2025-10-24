Giriş / Abone Ol
İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları engeli

Metro İstanbul ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle teleferik ve vapur seferlerinde iptal ve değişiklikler olduğunu duyurdu.

  • 24.10.2025 17:18
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul'daki teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul, X hesabından yaptığı paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması

18.20 Büyükada-Pendik-Tuzla Seferi

17:10 Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada-Maltepe Seferi

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

