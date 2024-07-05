İstanbul'da yağış etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili oluyor. Yağış sebebiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'un bazı bölgelerin yağış etkili oldu.

Kentin Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Tuzla'da kısa süreli sağanak etkili oldu.

Beykoz Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde de sağanak nedeniyle yurttaşlar duraklara, iş yeri girişlerine ve binaların korunaklı yerlerine sığındı.

Avrupa Yakası'nda ise başta Sarıyer olmak üzere Boğaz ve çevresinde aralıklarla yağış görüldü. Fatih'te de bazı bölgelerde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

BAZI NOKTALARDA YAĞIŞ SÜRÜYOR

Yağışın da etkisiyle sürücüler, köprülerin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerleyebildi.

D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Sağanak nedeniyle bazı yurttaşlar ise zor anlar yaşadı.

Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi.

Kentin bazı bölgelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.