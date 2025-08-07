İstanbul'da yağış etkili oldu: 58 ağaç devrildi, 6 araç hasar gördü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKOM’un (Afet Koordinasyon Merkezi) uyarısı doğrultusunda teyakkuza geçti. Olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek amacıyla başta mazgallar, yollar, alt geçitler ve dere yatakları olmak üzere birçok noktada temizlik, bakım ve güvenlik çalışması yürütüldü. Benzer çalışmaların bugün ve yarın da devam edeceği bildirildi.

YAĞIŞ VE FIRTINANIN ETKİSİNİ DEVAM ETTİRMESİ BEKLENİYOR

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini azaltması beklenen yağışların, cuma gece yarısı saat 01.00’den itibaren Avrupa Yakası’nın kuzeyinden başlayarak, sabah 06.00’dan itibaren kent genelinde yeniden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağmur şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

AKOM’a fırtına ve yağışlı hava koşulları cumartesi günü sona erecek. Yeni haftada hava sıcaklıklarının 30-33 derece seviyelerine çıkması bekleniyor.

58 AĞAÇ DEVRİLDİ, 6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, dün gece yağış ve fırtına nedeniyle 58 ağaç devrildi, 11 tehlike arz eden parça tespit edildi, 2 çatıda ise uçma meydana geldi. Bu olaylarda 6 araç hasar görürken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İBB ekipleri yağış öncesi ve sonrası yürüttüğü çalışmalarda mazgalların temizliği, yollar ve alt geçitlerde biriken molozların kaldırılması, refüjlerdeki yabani ot ve ağaç dallarının bertaraf edilmesine öncelik verdi. Alt geçitlerdeki yağmursuyu terfi merkezlerinin bakımları tamamlandı. Fırtınanın etkili olduğu saatlerde trafiğin aksamasını önlemek için vinç ve çekici ekipleri kritik noktalara konuşlandırıldı. Ayrıca su baskını riski bulunan bölgelere kum torbaları yerleştirildi.

İBB, 39 ilçedeki çalışmaları da şu şekilde paylaştı:

AVRUPA YAKASI'NDAKİ ÇALIŞMALAR

Fatih: Kumkapı, Samatya ve Namık Kemal altgeçitlerinde ızgara temizliği. Eminönü: Altgeçit temizliği. Bayrampaşa: Maltepe metro istasyonu altgeçidi. Eyüpsultan: Feshane önü ve Atatürk Caddesi. Esenler: Atışalanı açık kanal temizliği. Silivri: Albay Yunus Dirik ve Halaskargazi Caddesi. Çatalca: Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı. Arnavutköy: Eski Edirne Asfaltı. Başakşehir: Olimpiyat Bulvarı. Zeytinburnu: Tarlabaşı Bulvarı. Beylikdüzü: Yakuplu altgeçidi. Şişli, Topkapı, Vatan Caddesi: Refüj ve yan yol temizlikleri.

ANADOLU YAKASI'NDAKİ ÇALIŞMALAR

Sancaktepe: Atatürk Caddesi ve çevresi. Pendik: Yusuf Ziya Zülfikar altgeçidi. Tuzla: Atık toplanması. Üsküdar: Genel kontroller. Beykoz: Cumhuriyetköy ve Akbaba Caddesi. Maltepe: Cezaevi Kavşağı ve Recep Yazıcıoğlu altgeçidi. Şile: Çayırbaşı, Yeşilvadi, Ahmetli, Sarıkavak, Çengilli. Zümrütevler, Esenyalı, YBOM 4. Bölge: Genel kanal ve ızgara temizliği. Ayamama Vadisi ve Sahil Parkları: Yağmursuyu kontrolü.

Açıklamaya göre ayrıca İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy Deresi, Kurbağalıdere, Küçüksu ve Sadabad derelerinde yağmurla gelen atıkları bariyerle durdurdu. Atıklar tekneler ve mobil kıyı ekipleriyle toplanarak Haliç ve Marmara Denizi’nin kirlenmesinin önüne geçildi. Zabıta ekipleri de kritik bölgelerde denetimlerini sürdürdü. Şu ana dek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.