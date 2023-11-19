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İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Ajans Haberleri
  • 19.11.2023 13:45
  • Giriş: 19.11.2023 13:45
  • Güncelleme: 19.11.2023 13:45
Kaynak: AA
İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren, sabah saatlerinde yerini kısa süreli kara bırakan yağış ve eşlik eden şiddetli rüzgar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Fırtına nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrilirken yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

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