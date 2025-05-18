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İstanbul'da yağışla birlikte yüksek kesimlerde sis görülüyor

Sis, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ve Sarıyer'in yanı sıra İstanbul Boğazı ile çevresinde etkili oluyor - İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 18 olarak belirlendi

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 11:57
  • Giriş: 18.05.2025 11:57
  • Güncelleme: 18.05.2025 11:57
Kaynak: AA
İstanbul'da yağışla birlikte yüksek kesimlerde sis görülüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yağışla birlikte kentin yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte dün başlayan yağış devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu ve Fatih'te, Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Kadıköy, Kartal ve Pendik'te yağış etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimleri, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz, Sarıyer ile İstanbul Boğazı çevresinde yağışla birlikte sis de görülüyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 11.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

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