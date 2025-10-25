İstanbul'da yağışlar ne zamana kadar etkili olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 60 kilogram yağış düştüğünü, yağış miktarı en yüksek bölgenin 58 kilogramla Şile Darlık olduğunu bildirdi. Yağışlar, bugün öğleden sonraya kadar Anadolu Yakası'nda yerel sağanaklar şeklinde devam edecek.

İBB'den yapılan açıklamada, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisiyle İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinde dün öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esen rüzgarla birlikte kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşandığı aktarıldı.

Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'de başlayan kuvvetli yağışların akşam saatlerinden itibaren Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer'de etkili olduğu belirtilen açıklamada, saat 01.00 itibarıyla yeniden başlayan yağışların, saat 04.00 civarında ise Boğaz çevresi ile Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini sürdürdüğü, bir saat boyunca etkili olan kuvvetli yağışın sabah saatlerinde etkisini kaybettiği ifade edildi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Açıklamada, İBB'nin olumsuz hava koşullarına karşı kent genelinde geniş bir ekiple görev yaptığı, toplamda 5 bin 167 personel ve 1848 araç/iş makinesinin sahada hazır olduğunu, 70'i İSKİ'de, 250'si itfaiyede olmak üzere yüzlerce motopomp ve dalgıç pompa gibi özel ekipmanın da bulunduğu belirtildi.

İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 60 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yağış miktarının en yüksek olduğu bölgeler Şile Darlık 58 kilogram, Kartal Aydos Dağı 50 kilogram ve Ümraniye 43 kilogram olarak kaydedildi. Bu bölgeleri 35 kilogramla Arnavutköy ve Sancaktepe, 33 kilogramla Pendik Ömerli Barajı ve Şile, 32 kilogramla Kartal ve 31 kilogramla Üsküdar takip etti. Büyükçekmece, Florya ve Kadıköy Göztepe bölgelerinde 30 kilogram yağış düşerken, Şile İsaköy ve Çekmeköy Ömerli 28 kilogram, Tuzla 27 kilogram, Beylikdüzü 23 kilogram, Fatih 22 kilogram yağış aldı. Şişli, Beykoz, Eyüpsultan, Güngören Davutpaşa ve Sarıyer'de 22 kilogram yağış gerçekleşirken en düşük yağış miktarı olan Silivri'de 17 kilogram yağış kaydedildi."

Açıklamada, İstanbul genelinde etkili olan yağışların bugün öğleden sonraya kadar Anadolu Yakası'nda yerel sağanaklar şeklinde devam etmesinin, ardından da bölgeyi terk etmesinin beklendiği ifade edildi.