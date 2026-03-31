İstanbul'da yağışlı hava etkili olacak: Sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 3 gündür aralıksız devam eden yağışlar bölgemizi terk ederken hafta ortası (çarşamba) itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden benzer bir sistemin bölgemize ulaşacağı, 4-5 gün süre ile tekrardan aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14-19 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

1 Nisan Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

2 Nisan Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

3 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

4 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

5 Nisan Pazar: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

6 Nisan Pazartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu