İstanbul'da yağmur etkili: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında hafta sonu düşüş yaşanacak.

Pazar günü ise ülkenin batısında yağışların azalmasıyla birlikte sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Güne yağmurla başlayan İstanbul'da hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece.

Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.