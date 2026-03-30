İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN SONA ERECEK?

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi bugün en çok aynı sorunun yanıtını arıyor: İstanbul’da yağmur ne zaman sona erecek? Güncel hava durumu verileri ile orta vadeli tahminler birlikte değerlendirildiğinde, kentte yağışlı havanın kısa süre içinde etkisini kaybetmeyeceği görülüyor. Özellikle “İstanbul’da yağmur kaç gün sürecek”, “İstanbul’da hava ne zaman açacak”, “İstanbul 5 günlük hava durumu” ve “İstanbul’da yağış ne zaman bitecek” konusu dikkat çekici biçimde artmış durumda.

Paylaşılan tahminlere göre İstanbul’da bugün ve önümüzdeki 5 günlük periyotta her gün yağış bekleniyor. Orta vadeli hava tahminine göre ise İstanbul’da yağışın 6 Nisan 2026 Pazartesi günü sona ereceği öngörülüyor. Bu tabloya göre kentte 6 Nisan tarihine kadar aralıksız yağış beklentisi öne çıkıyor.

İSTANBUL’DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Mevcut tahminlere göre İstanbul’da yağışlı hava 6 Nisan 2026 Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek. Başka bir ifadeyle, şehirde bugün başlayan ve önümüzdeki günlerde devam edecek yağışların, kısa vadeli tahminlerin tamamında yer aldığı görülüyor.

Orta vadeli tahmin de bu tabloyu destekliyor. Buna göre İstanbul’da yağmurun 6 Nisan Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu nedenle “İstanbul’da yağmur ne zaman sona erecek” sorusunun şu anki en net yanıtı, 6 Nisan 2026 Pazartesi olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU NASIL GÖRÜNÜYOR?

Kısa vadeli tahmine göre İstanbul’da bugün ve önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak. Günlük tahminlerde yağmur, sağanak yağış ve yağmurlu hava ifadeleri öne çıkıyor. Bu da kentte hafta boyunca bulutlu ve yağışlı bir gökyüzünün etkili olacağını gösteriyor.

Gün Beklenen Hava Bugün Yağışlı Salı Sağanak yağışlı Çarşamba Sağanak yağışlı Perşembe Sağanak yağışlı Cuma Sağanak yağışlı Cumartesi Yağmurlu

Bu tablo, “İstanbul 5 günlük hava durumu” ve “İstanbul’da bu hafta hava nasıl olacak” sorularına da net bir yanıt veriyor. Kentte yağışlı sistemin birkaç saatlik değil, günlere yayılan bir etki oluşturacağı anlaşılıyor.

ORTA VADELİ TAHMİN İSTANBUL İÇİN NE SÖYLÜYOR?

MGM tarafından hazırlanan orta vadeli tahmine göre İstanbul’da yağışlı hava etkisini birkaç gün daha sürdürecek. MGM resmi sitesinden paylaşılan değerlendirmeye göre kentte yağışın 6 Nisan 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor.

Bu nedenle kısa vadeli ve orta vadeli tahmin birlikte okunduğunda, İstanbul’da 6 Nisan tarihine kadar aralıksız yağış beklendiği sonucu ortaya çıkıyor. Özellikle “İstanbul’da hava ne zaman açacak” sorusuna yanıt arayanlar için en kritik tarih şu an itibarıyla 6 Nisan Pazartesi olarak öne çıkıyor.

İstanbul’da yağmur ne zaman sona erecek?

Mevcut tahminlere göre İstanbul’da yağışın 6 Nisan 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor.

İstanbul’da yağmur kaç gün sürecek?

Paylaşılan verilere göre İstanbul’da 6 Nisan tarihine kadar aralıksız yağış bekleniyor.

İstanbul’da bu hafta her gün yağmur var mı?

Evet. İlk görselde yer alan kısa vadeli tahmine göre bugün ve önümüzdeki 5 gün boyunca her gün yağış bekleniyor.

İstanbul’da hava ne zaman açacak?

Orta vadeli tahmine göre İstanbul’da yağışlı havanın 6 Nisan 2026 Pazartesi günü sona ermesi öngörülüyor.

İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl?

İstanbul’da 5 günlük süreçte yağmurlu ve sağanak yağışlı hava bekleniyor.