İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci okula başladı: İlk ders günü trafik yoğunluğu

2023-2024 Eğitim öğretim yılı bugün başlarken, İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 56 oldu.

Yaz tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için, bugün ilk ders zili çaldı.

Eğitim-öğretim yılının ilk gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.25 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü; saat 09.00'da iseyoğunluk yüzde 56 oldu.

İstanbul’da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başladı.

İlk ders başlamadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul’da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.25 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu saat 8.50’de yüzde 60, saat 09.00'da yüzde 56 oldu.