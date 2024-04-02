İstanbul'da yangın faciası: En az 27 kişi öldü

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı binanın alt katında bulunan gece kulübünde tadilat nedeniyle yangın çıktı. Olayda en az 27 kişi hayatını kaybetti. İBB Başkanı İmamoğlu, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İstanbul'da Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe semtinde 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti.

Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binadan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü duyuruldu.

Fotoğraf: BirGün

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, saat 15.00'da yangına ilişkin açıklama yaptı. Yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiyenin çıkış nedeniyle ilgili çalışma yaptığını dile getiren Gül, binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda yangın çıktığını anlattı.

Vali Gül, söz konusu binada tadilat yapıldığını belirterek, "Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde gerek itfaiye gerek polisimiz gerekse sağlık görevlilerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler ve çalışmalarına başladılar. Yaralı olanların tedavileri hastanelerimizde devam ediyor" diye konuştu.

Gül, bina için 1987'de aldığı bir ruhsat bulunduğunu, 2018 yılında da bunun yenilendiğini bildirdi. Gül, ayrıca, binada patlama ihtimaline ilişkin soruya, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok" şeklinde cevap verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Yangının meydana geldiği eğlence mekanı / BirGün

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Yangının kontrol altına alındığını bildiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Soğutma işlemleri devam ediyor” dedi.

İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"12.54'te itfaiye araçlarımız buraya ulaşıyor. 106 personelimiz ve 37 araç müdahale ediyor. Edindiğimiz bilgiyle, ne yazık ki binanın altında bir gece kulübü olarak işletilen mekanda gündüz bir tadilat işlemi var. Şu anda 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Arama ve inceleme çalışmaları sürüyor. Tadilat veya inşaat başvurusu yok. İki kat aşağıda olmasından dolayı görünmeyen alanda. Şikayet de yok. Kaçak bir müdahale yapılmış."