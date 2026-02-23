İstanbul'da yapılan seçim anketinden sonuçlar: Partilerin oy oranı ne oldu?

ORC Araştırma, "İstanbul Genel Seçim Oy Tercihleri" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

İstanbul genelinde 1480 katılımcı ile gerçekleştirilen anket, 15-19 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette CHP 32,5 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP ise 31,3 puan ile ikinci sırada yer aldı.

DEM Parti 8,1 puan, MHP 5,5 puan ve İYİ Parti'nin 5,1 puana ulaştığı görüldü.

Ankete göre partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: %32,5

AKP: %31,3

DEM Parti: %8,1

MHP: %5,5

İYİ Parti: %5,1

Zafer: %4,1

BBP: %3,3

Yeniden Refah: %2,5

Saadet: 1,7

TİP: 1,5

Diğer: %4,4