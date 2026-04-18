İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İBB iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle pazar günü çok sayıda yol trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü 21'inci kez koşulacak ve 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla start alacak.
Kapalı yolların tamamı şunlar:
ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,
GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü
KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi
EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi
CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi
CİBALİ: Atatürk Köprüsü
BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray caddesi
AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak
BALAT: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı
CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı
UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak
KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi
EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,
SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,
SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil Girişi
CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi
AHIRKAPI: Kalyon Otel Restorant
KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak
YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi
Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) kriterlerine göre dünyanın 10, Avrupa'nın ise 3 'Gold Label' sahibi yarı maratonu arasında yer alan 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K olmak üzere iki ayrı kategoride koşulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği 21'inci İstanbul Yarı Maratonu'na 106 ülkeden katılım olacak.
Yarışa, 21K için 7 bin 225, 10K için de 11 bin 875 kişi olmak üzere toplam 19 bin 100 kişi kayıt yaptırdı.
2 BİN 180 YABANCI KATILACAK
Geçen yıla göre yüzde 6'lık artış kaydedilen 21'inci İstanbul Maratonu böylece bir kez daha kayıt rekoru kırdı. Maratonda yine rekor katılımla 2 bin 180 yabancı yarışacak.
Yarış, 2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1:04:02'lik derecesiyle dünya rekoru kırdığı ve böylece 'Türkiye'de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru' ünvanına sahip.