İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak
İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yarın toplu ulaşım ücretsiz olacak. Bazı özel hatlar ise kapsam dışında kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’un Kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla kentte toplu ulaşım yarın ücretsiz olacak.
İETT'den yapılan açıklamada, İstanbullular kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yarın (6 Ekim Pazartesi) ücretsiz seyahat edebilecek.
Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ise ücretsiz uygulama geçerli olmayacak.