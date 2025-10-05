Giriş / Abone Ol
İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yarın toplu ulaşım ücretsiz olacak. Bazı özel hatlar ise kapsam dışında kaldı.

Güncel
  • 05.10.2025 16:14
  • Giriş: 05.10.2025 16:14
  • Güncelleme: 05.10.2025 16:26
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak
Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul’un Kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla kentte toplu ulaşım yarın ücretsiz olacak.

İETT'den yapılan açıklamada, İstanbullular kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yarın (6 Ekim Pazartesi) ücretsiz seyahat edebilecek.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ise ücretsiz uygulama geçerli olmayacak.

