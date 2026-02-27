İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 671 milyon liralık mal varlığına el konuldu, 10 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 671 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; MASAK ve Merkez Bankası raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devrettiği, bu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Finansal hareketlerin incelenmesinde, daha önce yasa dışı bahis oynattıklarına ve buradan haksız kazanç elde ettikleri için işlem görmüş kişi ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı tespit edildi.

Yapılan mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına bu sabah operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.,

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Başsavcılık tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklanma Suçu Soruşturma Büromuza yürütülen soruşturma kapsamında;

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapor ve mevcut deliller kapsamında, HST Holding A.Ş. bünyesindeki HST Mobil Anonim Şirketinin hesaplarında yapılan incelemelerde, şirketin çeşitli finansal kuruluşları ile anlaşma sağlayarak Sanal POS cihazı temin ettiği, temin edilen Sanal POS cihazlarını Arfemisbet, Lunabet, Bests10ve Casinometropol gibi çeşitli yasa dışı bahis/kumar oynatılan sitelerin ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüten alt üye işyerlerinin kullanımına sunduğu, bu suçlardan elde edilen gelirleri 3. kişilerin hesaplarına aktardıkları, bu şekilde şirketin yasa dışı bahis/kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetleri kapsamında 2023-2025 yılları arasında toplmada yaklaşık 5.5 milyar TL suç gelirin aklanmasına arıcılık ettiği tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu işlediği değerlendirilen 17 şüpheli hakkında 27.02.2026 tarihinde gözaltı, arama, el koyma ve şüpheli şahıslar ile suç işlenmesinde kullanılan şirketlerin suç tarihi itibariyle tespit edilen taşınmaz, taşınır malvarlıklarına, hesaplarına ve şirket ortaklık paylarına el koyma, HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş. şirketlerine kayyum atanması, adli işlemleri yapılmıştır.

El koyma sürecinde taşınır taşınmaz mal varlıkların toplam değeri 551.255.000,00 TL, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin 120.000.000,00 TL civarında olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıkların toplam değerinin 671.255.000,00 TL olduğu değerlendirilmektedir.

Yasa dışı bahis/kumar suçu ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasınını faaliyetlerin önlenmesi amacıyla soruşturmalarımız kararlıkla ve titizlikle devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı''