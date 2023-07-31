İstanbul'da yasa dışı ilaç ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı

İstanbul'da yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri ilaçları sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak yollarla yurt dışından getirilen ilaçların İstanbul'da piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma kapsamında Fatih'te belirlenen 7 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 32 bin 18 ilaç ve krem ile 21 şişe alkol, 600 paket sigara ele geçirildi.