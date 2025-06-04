İstanbul'da yaşam maliyeti yıllık bazda yüzde 50 arttı
İPA'nın araştırmasına göre, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 1690 TL artarak 91 bin 722 TL oldu. Yaşam maliyeti yıllık bazda yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Mayıs 2025 tarihli 'Yaşam Maliyeti' araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Araştırmaya göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,88 arttı.
Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 1690 TL artarak 91 bin 722 TL oldu.
İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı ise yüzde 49,09 olarak gerçekleşti.
📊 İBB İstanbul Planlama Ajansı'nın aylık bazda yaptığı 'Yaşam Maliyeti' araştırmasının Mayıs 2025 raporu yayında!— İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) June 4, 2025
🔍 Araştırmaya göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki ayla karşılaştırıldığında %1,88 arttı.
👨👩👧👦 Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 1690 TL… pic.twitter.com/zS5sefKf9T