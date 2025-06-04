İstanbul'da yaşam maliyeti yıllık bazda yüzde 50 arttı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Mayıs 2025 tarihli 'Yaşam Maliyeti' araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,88 arttı.

Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 1690 TL artarak 91 bin 722 TL oldu.

İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı ise yüzde 49,09 olarak gerçekleşti.