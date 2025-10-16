İstanbul'da yaşamak lüks haline geldi: Maliyet ilk kez 100 bin lirayı aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajanası’nın (İPA) aylık veri bülteni İstanbul Barometresi, kentin Eylül ayı ekonomik atmosferine dair güncel verileri paylaştı.

Buna göre kentte yaşam maliyeti 12 ayda adeta uçuşa geçti. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin 45 lira olarak hesaplandı. Geçen yıl eylül ayında bu rakam 71 bin 431 liraydı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,86 arttı. Bir önceki aya göre artış ise yüzde 3,35 oldu.

Eylül ayında katılımcıların: %37,8’i Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini, yalnızca %21,9’u iyileşeceğini düşünüyor. Kendi ekonomisinin iyileşeceğini düşünenlerin oranı ise yalnızca %26,1.

KREDİ KARTI ALARMI

Katılımcıların %40’ı kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödeyebildi. Tamamını ödeyebilenlerin oranı bir ayda %47,6’dan %40,6’ya düştü. Alt gelir grubunda %11,3 hiçbir ödeme yapamadı.

Katılımcıların %53,9’u “geçinmekte zorlandığını” belirtti. %31,4’ü ise artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söylüyor. Bu oran geçen ay %22,1’di.

Katılımcıların %49,5’i hanesinde yeterli gıdaya ulaşamama endişesi yaşadı. “Sıklıkla endişe duydum” diyenlerin oranı %17,9’a çıktı.

Katılımcıların %18,3’ü Eylül ayında tüm fatura ve aidatlarını ödeyemedi. Elektrik (%61), su (%52,7) ve doğalgaz (%44,5) ödemeleri en çok aksayan kalemler oldu.

Önümüzdeki 6 ay için katılımcıların: %73,5’i işsizliğin, %87,1’i dövizin artacağını düşünüyor. Sadece %40,7’si ekonomik büyümenin azalacağını öngörüyor.