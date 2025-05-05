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İstanbul'da yaşamanın bedeli 4 asgari ücretten fazla

İPA araştırması, İstanbul'da yaşamanın her geçen gün daha da zorlaştığını ortaya koydu. Nisan 2025 araştırmasına göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin 032 liraya yükselerek, asgari ücret olan 22 bin 104 liranın 4 katından fazlasına yükseldi.

Ekonomi
  • 05.05.2025 17:41
  • Giriş: 05.05.2025 17:41
  • Güncelleme: 05.05.2025 17:53
İstanbul'da yaşamanın bedeli 4 asgari ücretten fazla
Foto: Depophotos

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,74 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90.032 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2,91 arttı.

İSTANBUL'DA AYLARA GÖRE TÜFE ARTIŞ ORANLARI

2024

  • Mayıs: %3,69
  • Haziran: %3,25
  • Temmuz: %4,76
  • Ağustos: %3,58
  • Eylül: %3,62
  • Ekim: %3,23
  • Kasım: %2,68
  • Aralık: %2,20

2025

  • Ocak: %7,10
  • Şubat: %3,10
  • Mart: %2,38
  • Nisan: %2,91
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