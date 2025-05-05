İstanbul'da yaşamanın bedeli 4 asgari ücretten fazla

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,74 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90.032 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2,91 arttı.

İSTANBUL'DA AYLARA GÖRE TÜFE ARTIŞ ORANLARI

2024

Mayıs: %3,69

Haziran: %3,25

Temmuz: %4,76

Ağustos: %3,58

Eylül: %3,62

Ekim: %3,23

Kasım: %2,68

Aralık: %2,20

2025