İstanbul'da yaşamanın maliyeti eylülde 100 bin lirayı geçti
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti Eylül 2025’te 102 bin 45 liraya yükseldi. Yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,86 artış gösterdi.
İstanbul'da yaşamanın maliyeti her geçen gün artarken, maaşlar ise yerinde saymaya devam ediyor.
İstanbul Planlama Ajansı’nın son araştırmasına göre, Eylül 2025’te İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102.045 lira olarak hesaplandı. Yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,86 arttı.
İSTANBUL'DA SON 1 YILDAKİ YAŞAM MALİYETİ ARTIŞI
İstanbul’da yaşam maliyetindeki son 1 yıldaki aylık artış oranları şöyle kaydedildi:
- 2024 Ekim: Yüzde 3,23
- 2024 Kasım: Yüzde 2,68
- 2024 Aralık: Yüzde 2,20
- 2025 Ocak: Yüzde 7,10
- 2025 Şubat: Yüzde 3,10
- 2025 Mart: Yüzde 2,38
- 2025 Nisan: Yüzde 2,91
- 2025 Mayıs: Yüzde 1,88
- 2025 Haziran: Yüzde 1,90
- 2025 Temmuz: Yüzde 3,35
- 2025 Ağustos: Yüzde 2,21
- 2025 Eylül: Yüzde 3,35
İSTANBUL'DA AYLARA GÖRE ORTALAMA YAŞAM MALİYETİ (2023 – 2025)
Dört kişilik bir ailenin İstanbul’daki ortalama yaşam maliyeti yıllara göre şöyle yükseldi:
- 2023 Ocak: 29.429 TL
- 2023 Şubat: 30.563 TL
- 2023 Mart: 31.788 TL
- 2023 Nisan: 32.772 TL
- 2023 Mayıs: 33.507 TL
- 2023 Haziran: 35.380 TL
- 2023 Temmuz: 38.828 TL
- 2023 Ağustos: 42.593 TL
- 2023 Eylül: 44.561 TL
- 2023 Ekim: 45.956 TL
- 2023 Kasım: 47.493 TL
- 2023 Aralık: 49.159 TL
- 2024 Ocak: 53.058 TL
- 2024 Şubat: 55.321 TL
- 2024 Mart: 57.573 TL
- 2024 Nisan: 59.334 TL
- 2024 Mayıs: 61.523 TL
- 2024 Haziran: 63.524 TL
- 2024 Temmuz: 66.550 TL
- 2024 Ağustos: 68.933 TL
- 2024 Eylül: 71.431 TL
- 2024 Ekim: 73.739 TL
- 2024 Kasım: 75.717 TL
- 2024 Aralık: 77.385 TL
- 2025 Ocak: 82.880 TL
- 2025 Şubat: 85.453 TL
- 2025 Mart: 87.485 TL
- 2025 Nisan: 90.032 TL
- 2025 Mayıs: 91.722 TL
- 2025 Haziran: 93.465 TL
- 2025 Temmuz: 96.599 TL
- 2025 Ağustos: 98.735 TL
- 2025 Eylül: 102.045 TL