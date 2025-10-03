İstanbul'da yaşamanın maliyeti eylülde 100 bin lirayı geçti

İstanbul'da yaşamanın maliyeti her geçen gün artarken, maaşlar ise yerinde saymaya devam ediyor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın son araştırmasına göre, Eylül 2025’te İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102.045 lira olarak hesaplandı. Yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,86 arttı.

İSTANBUL'DA SON 1 YILDAKİ YAŞAM MALİYETİ ARTIŞI

İstanbul’da yaşam maliyetindeki son 1 yıldaki aylık artış oranları şöyle kaydedildi:

2024 Ekim: Yüzde 3,23

2024 Kasım: Yüzde 2,68

2024 Aralık: Yüzde 2,20

2025 Ocak: Yüzde 7,10

2025 Şubat: Yüzde 3,10

2025 Mart: Yüzde 2,38

2025 Nisan: Yüzde 2,91

2025 Mayıs: Yüzde 1,88

2025 Haziran: Yüzde 1,90

2025 Temmuz: Yüzde 3,35

2025 Ağustos: Yüzde 2,21

2025 Eylül: Yüzde 3,35

İSTANBUL'DA AYLARA GÖRE ORTALAMA YAŞAM MALİYETİ (2023 – 2025)

Dört kişilik bir ailenin İstanbul’daki ortalama yaşam maliyeti yıllara göre şöyle yükseldi: