İstanbul'da yedi ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'un Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Sultangazi, Beylikdüzü ve Beykoz ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şehrin kuzeyinde etkili olan kar yağışı güneyde etkili olmayacağı için okulların il genelinde tatil olmayacağı belirtildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."

Avrupa Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı başta Beylikdüzü, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy’de sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zorunlu olmadıkça kişisel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında da düzenlemeye gidildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5’i, yarın yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10’unun iptal edileceği bildirildi.