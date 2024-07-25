İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine zam

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam uygulanması karara bağlandı. Bu kapsamda araç çekme ücreti 708 liradan 800 liraya yükseldi. Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesi kamyon ve otobüsler için 135,7 liradan 253,5 liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam yapılmasına karar verildi.

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ 800 LİRAYA YÜKSELDİ

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam yapılması karara bağlandı.

Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 708 liradan 800 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 708 liradan 800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 23,6 liradan 26,66 liraya yükseltilmesine karar verildi.

GÜNLÜK ÜCRET TARİFESİ

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya, otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 88,5 liradan 100 liraya, kamyon ve otobüsler için 135,7 liradan 253,5 liraya, iş makineleri için ise 177 liradan 200 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.