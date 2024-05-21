İstanbul'da yeni '1 Mayıs' baskınları: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da bu sabah yeniden 1 Mayıs’a ilişkin ev baskınları gerçekleşti. Baskınlarda şu ana kadar en az 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik ev baskınları ve gözaltılar devam ediyor.

Gazete Yolculuk'un haberine göre; bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarında şu ana kadar en az 7 kişi gözaltına alındı.

Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç Hareketi, TİP ve SMF şu ana kadar baskınlar gerçekleştiğini duyurdu.

Devrimci Gençlik Dernekleri tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "İstanbul’da bir kez daha ev baskınları gerçekleşiyor! Baskılar bizi yıldıramaz! Yaşasın 1 Mayıs! " ifadeleri kullanılırken, Sosyalist Meclisler Federasyonu ise "İstanbul’da bu sabah saatlerinde birçok eve baskın yapılarak devrimciler gözaltına alınıyor! Şu ana kadar 1 yoldaşımızın evinin kapısının kırılarak basıldığı haberini aldık!" açıklamasını yaptı.