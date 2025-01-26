İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yeni haftanın hava raporunu açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yeni haftada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi.

Gün içerisinde sıcaklıkların 6-15°C arasında olması öngörülürken, hafta boyunca sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haftalık hava tahmini raporu şöyle:

27 Ocak Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.

28 Ocak Salı: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor.

29 Ocak Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor.

30 Ocak Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.

31 Ocak Cuma: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor.

1 Ocak Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yğaış beklenmiyor.