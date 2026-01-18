İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Pazar gecesi ile pazartesi sabah saatlerinde beklenen soğuk hava ve yağış nedeniyle yaşanabilecek buzlanma, don vb. karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

20 Ocak Salı: Parçalı bulutlu, aralıklarla yağmurlu

21 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu

22 Ocak Perşembe: Yağmurlu

23 Ocak Cuma: Yağmurlu

24 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu