İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM, İstanbul'un yeni haftadaki hava durumuna ilişkin rapor paylaştı. Pazar gecesi ile pazartesi sabah saatlerinde soğuk hava ve yağışa dikkat çekildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Pazar gecesi ile pazartesi sabah saatlerinde beklenen soğuk hava ve yağış nedeniyle yaşanabilecek buzlanma, don vb. karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.
Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
20 Ocak Salı: Parçalı bulutlu, aralıklarla yağmurlu
21 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu
22 Ocak Perşembe: Yağmurlu
23 Ocak Cuma: Yağmurlu
24 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/0fut69nsUh— AKOM (@ibbAkom) January 18, 2026