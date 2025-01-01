İstanbul'da yılbaşında 44 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamındaki uygulamalarda 86 bin 154 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 44 kişi gözaltına alındı.

Toplam 55 bin 225 emniyet mensubunun çalıştığı yeni yıl uygulamalarında 86 bin 154 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Çalışmada 44 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda 88 kişiye ise toplam 225 bin 964 lira adli ve idari ceza kesildi.

133 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 133 araç trafikten men edilirken 663 araca toplam 3 milyon 174 bin 908 lira ceza uygulandı.

Ekipler, kontroller edilen 754 iş yerinden 17'sine toplam 65 bin lira ceza kesti.

Durdurulan kişilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 25 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 206 mermi, 20 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.