İstanbul'da, yılın ilk 8 ayında 202 cinayet işlendi

İstanbul'da 2024 yılında işlenen 202 cinayetle bağlantılı gözaltına alınan 416 şüpheliden 278'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalara göre, 1 Ocak-12 Ağustos arasında yaşanan 202 olayda 217 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 167'sinin erkek, 50'sinin kadın olduğu kayıtlara geçti.

40 OLAY AİLE İÇİ ŞİDDET

Olaylardan 40'ı aile içi şiddet olarak gerçekleşirken, bu vakalarda 29 kadın ve 14 erkek hayatını kaybetti.

Aydınlatılan cinayetlere ilişkin 416 şüpheli yakalandı. "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 278'i tutuklandı. Kalan 138 şüpheliden 91'i adli kontrol hükümleri uygulanarak 47 kişi de emniyetten serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz yılın aynı tarihleri arasında gerçekleşen 230 kasten öldürme olayında ise 48'i kadın, 201'i erkek olmak üzere 249 kişi hayatını kaybetti. Bu dönemde aile içi şiddet olarak gerçekleşen 45 olayda 31 kadın ve 18 erkek yaşamını yitirdi.