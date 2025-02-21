İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

YAÜIŞ ETKİSİNİ ARTIRDI

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor.

Kentte iki gündür aralıklarla süren kar yağışı, gün içinde kimi zaman etkisini kaybederken kimi zaman da yoğunluğunu artıyor.

Şiddetini artıran kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nın Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde de kar yağışı kısa süreli tipi şeklinde etkisini gösteriyor.