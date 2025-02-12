İstanbul'da yoğun sis: Boğazda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle askıya alındı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03:10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi, oluşan yoğun sisten dolayı adeta gözden kayboldu.