İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı: 2 ölü, 1 yaralı!

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin gişede sıkışması nedeniyle 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, Silivri'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şu şekilde: