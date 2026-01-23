İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı: 2 ölü, 1 yaralı!
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri girişinde yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin gişede sıkışması nedeniyle 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valiliği, Silivri'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şu şekilde:
"Saat 15.30 sıralarında Silivri İlçesi KMO Kınalı gişeleri Ankara istikametinde; aynı istikamette seyir eden otobüsün gişeye girmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada otomobilde bulunan 3 yolcudan 2’si olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan bir yolcu ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."