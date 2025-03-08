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İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne 11 bin 434 lira para cezası

İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza verildi. Çalışma ruhsatı askıya alınan taksi, 3 gün süreyle trafikten men edildi.

Güncel
  • 08.03.2025 13:17
  • Giriş: 08.03.2025 13:17
  • Güncelleme: 08.03.2025 13:20
Kaynak: AA
İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne 11 bin 434 lira para cezası
Fotoğraf: AA

Fatih'te yolcusundan fazla ücret talep eden taksi şoförüne 11 bin 434 lira idari para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 6 Mart'ta Ankara Caddesi'nde bir taksi şoförünün yolcusundan fazla ücret talep ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlattı.

TRAFİKTEN 3 GÜN SÜREYLE MEN EDİLDİ

Kimliği tespit edilen sürücü C.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanununa göre 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca taksi, çalışma ruhsatı askıya alınarak 3 gün süreyle trafikten men edildi.

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