İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne 11 bin 434 lira para cezası
İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza verildi. Çalışma ruhsatı askıya alınan taksi, 3 gün süreyle trafikten men edildi.
Kaynak: AA
Fatih'te yolcusundan fazla ücret talep eden taksi şoförüne 11 bin 434 lira idari para cezası verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 6 Mart'ta Ankara Caddesi'nde bir taksi şoförünün yolcusundan fazla ücret talep ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlattı.
TRAFİKTEN 3 GÜN SÜREYLE MEN EDİLDİ
Kimliği tespit edilen sürücü C.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanununa göre 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca taksi, çalışma ruhsatı askıya alınarak 3 gün süreyle trafikten men edildi.