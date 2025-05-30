İstanbul'da yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da "Ponzi sistemi" olarak bilinen yüksek kar vaadiyle 17 kişiyi 1,5 milyar lira dolandırdığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, 7 kişi hakkında "tefecilik" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı.

İncelemeler sonucunda, şikayet edilen bu kişilerin dolandırıcılık mağduru olduğu ve yüksek kar vaadiyle ziynet eşyası, tapu, çek ve araçlarını teslim ettikleri, zorla senet imzaladıkları tespit edildi.

ARALARINDA İŞ İNSANLARI DA YER ALIYOR

Ekipler, savcılığa şikayette bulunan kişilerin ise müştekilere şantaj yapmak isteyen kişiler olduğunu belirledi.

Tespit edilen kişilerin, 2021 yılından itibaren "Ponzi sistemiyle" aralarında iş insanlarının da bulunduğu 17 kişiyi toplamda 1,5 milyar lira dolandırdığı tespit edildi.

Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 27 Mayıs'ta İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi yakalandı.

BAZI MAĞDURLAR ŞİKAYETTE BULUNMADI

Yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, sözleşme, doküman ile 1300 dolar ve 260 bin Kazakistan tengesi ele geçirildi.

Gözaltındakilerin sorguda suçlamaları reddettikleri ve birbirlerini suçladıkları, bazı mağdurların ise şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.