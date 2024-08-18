İstanbul'da yunus seyri

İstanbul’un Avcılar ilçesinde denizde yüzen vatandaşlar, yunus görünce hayrete düştü. Bir süre şov yapan yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Avcılar Denizköşkler sahiline bir grup vatandaş yüzmeye gitti. Denize giren vatandaşlar, bir süre sonra kendilerine yaklaşan bir yunus gördü.

Yüzen iki kişi korkup denizden çıkarken, daha sonra birkaç kişi denize girdi. Vatandaşlar, suya dalıp çıkarak adeta şov yapan yunusun hareketlerini hayranlıkla izledi. Bir süre şov yapan yunus, daha sonra gözden kayboldu.