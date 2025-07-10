İstanbul'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

İstanbul Başakşehir'de kamyonet, şoförünün kontrolünden çıkarak yokuştan kaymaya başladı.

Cadde üzerinde trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarpan kamyonet daha sonra karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca daha çarpıp devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kamyonetin içerisinde mahsur kalan şoförü olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Kazada yaralanan biri hamile üç kişi ambulanslar ile hastanelere götürülürken 10 araçta hasar oluştu.

Polis ekipleri de caddenin tek yönünü trafiğe kapatırken kazaya karışan araçlar çekiciler ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

"VURA VURA GELDİ"

Öte yandan kazaya karışan İsa Küçükkale, kunları söyledi:

"Ağır bir kazaydı, kamyonet yan yattı. Yukarıdan vura vura geldi.

Önüne şu aracı sürükleyerek geldi. Hepimize çarptı. Kamyonet sürücüsü yaralıydı. Ortalama 9 araçta hasar var."