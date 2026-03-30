İstanbul'da zincirleme kaza: 4'ü ağır 30 yaralı

İstanbul Başakşehir’de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı zincirleme kazada ilk açıklamada 1 polis memurunun hayatını kaybettiği belirtilirken, daha sonra kalbinin yeniden çalıştırıldığı duyuruldu. Kazada 4’ü ağır 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde meydana gelen kazada, polis memurlarını taşıyan servis aracı bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği’nin ilk açıklamasında 1 polis memurunun hayatını kaybettiği ve 16 polis memurunun yaralandığı ifade edildi. Ancak ikinci açıklamada, kalp masajının son evresinde kalbin yeniden çalıştırıldığı belirtilerek can kaybı olmadığı bildirildi

Ayrıca yaralı sayısının 4’ü ağır olmak üzere 30’a yükseldiği kaydedildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada "30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1’i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan ikinci açıklamada ise, Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklanan polis memurunun, kalp masajının son evresinde kalbinin yeniden çalıştırıldığını açıkladı.

Valilik, kazada 4'ü ağır, 30 kişinin yaralandığını bildirdi.