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İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere mevkiinde, yağmur sonrası kayganlaşan yolda 100 metre arayla 15 araç kazaya karıştı. Kaza nedeniyle 7 kişi yaralanırken, D-100 kara yolunun Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Güncel
  • 24.07.2024 08:23
  • Giriş: 24.07.2024 08:23
  • Güncelleme: 24.07.2024 09:42
Kaynak: İHA-AA
İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
Fotoğraf: AA

İstanbul'da Esenyurt D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza saat 07.40 sıralarında İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde yaşandı.

Edinlen bilgilere göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda kayan araç 10 aracın kaza yapmasına neden oldu.

Olay yerinin 100 metre gerisinde trafiğin aniden durmasıyla 5 araç daha kazaya karıştı.

Toplam 15 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken, havadan da görüntülendi.

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