Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, yarın İstanbul dahil 10 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının ise doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Güncel
  • 11.05.2026 17:07
  • Giriş: 11.05.2026 17:07
  • Güncelleme: 11.05.2026 17:09
Kaynak: ANKA
İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş’ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren  İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydetti. Öte yandan, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvette esmesi beklendiği belirtildi.

BirGün'e Abone Ol