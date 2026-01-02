Giriş / Abone Ol
İstanbul dahil 7 il için fırtına uyarısı: Tarih verildi

Meteoroloji, İstanbul’un da aralarında bulunduğu Marmara’daki 7 ilde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak yurttaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı.

Güncel
  • 02.01.2026 16:29
  • Giriş: 02.01.2026 16:29
  • Güncelleme: 02.01.2026 16:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos

Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, cumartesi gününün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Yurttaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

