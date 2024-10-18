İstanbul'daki 1 Mayıs davasında mütalaa açıklandı: 17 kişi hakkında hapis talebi

İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 17 kişinin yargılandığı davada hapis cezası istendi.

1 Mayıs'ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek için alana girmek isterken polis müdahalesiyle gözaltına alınan 17 kişinin yargılanmasına İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların ellerinde partizan yazısının ve İbrahim Kaypakkaya resimlerin basılı olduğu flamalarla ve üzerilerinde yine İbrahim Kaypakkaya resimlerin olduğu kırmızı renkli yeleklerle katılım gösterdiklerine ve yürüyüşün, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü haline geldiğini savundu.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, tüm sanıkların “terör örgütü propagandası yapmak" ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek” suçlarından hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmak yapmak üzere süre talebini kabul etti, kolluk yakalama tutanağında imzası bulunan polislerden üçünün ise bir sonraki celse ifadelerinin alınması için hazır edilmesine karar vererek duruşmayı, 6 Aralık 2024 tarihine erteledi.