İstanbul'daki 100 bin konutun kura çekimi için Meclis araştırma önergesi verildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), 500 bin Konut Projesi kapsamında İstanbul'daki 100 bin konutun kura çekim işlemleri sona erdi. CHP milletvekilleri, İstanbul'daki 100 bin konutun kura çekimi için Meclis araştırma önergesi verdi.

Önergede, "TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin İstanbul etabı 25, 26 ve 27 Nisan'da yapılan çekilişlerde tamamlanmış olup, başvurusu geçerli olan 1 milyon 72 bin 660 kişi arasında 100 bin kişi konut hakkı kazanmış durumdadır" dedi.

Kura çekimi ile ilgili iddiaların anımsatıldığı önergede, "Ulusal basında yer alan haberlere ve uzmanların araştırmalarına göre 955.072 ile 1.072.660 kura numarasına sahip 117 bin 593 hak sahibinden hiçbirine kurada sosyal konut çıkmamıştır. Bu durum istatistiksel olarak mümkün olmadığı gibi, 955 bin 067 sıra numarasından sonra yazılımsal bir hata olabileceği, 117 bin 593 hak sahibinin yazılımın çekiliş havuzunda hiç yer almayabileceği anlamına gelmektedir" denildi.

"TOKİ'nin sosyal konut projesinde yüzbinlerce insanımız varsa mağduriyetinin tespiti ve bu mağduriyetin tazmin edilmesi gerekmektedir" denilen önergede, şu ifadelere yer verildi: "Bu nedenlerle, içtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde yazılım, donanım ve herhangi bir başka sebeple yaşanan sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz."