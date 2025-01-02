İstanbul'daki 19 ilçenin AKP başkan adayları belli oldu

AKP İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki 19 ilçenin başkan adaylarını açıkladı.

AKP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor.

Bağcılar Belediye Başkanı ve AKP İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini duyurdu.

Özdemir, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'onayı' ile aday olan 19 ilçenin başkan adayının isimlerini açıkladı.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, seçilecek yeni ilçe yönetimlerine başarılar diledi.

Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle:

Bahçelievler - Uğur Yılmaz

Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

Bayrampaşa - Mehmet Acar

Beyoğlu - Kasım Fırat

Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

Esenyurt - Toğay Çoban

Fatih - Fatih Karaismailoğlu

Kadıköy - Ahmet Öztürk

Kartal - Haydar Göksoy

Kağıthane - Erkan Yıldırım

Maltepe - Serkan Bahadır

Sancaktepe - Feyzullah Torlak

Silivri - Sami Barlas

Sultangazi - İmdat Kamacı

Şişli - Serkan Polat

Tuzla - Şeref Çolak

Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya